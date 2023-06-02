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Определились все пары третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде

На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи второго круга в мужском одиночном разряде и стали известны пары третьего раунда. Среди продолжающих борьбу на турнире теннисистов два россиянина.

«Ролан Гаррос». Пары третьего круга. Мужчины

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 26)

Лоренцо Музетти (Италия, 17) – Кэмерон Норри (Великобритания, 14)

Фабио Фоньини (Италия) – Себастьян Офнер (Австрия, Q)

Диего Шварцман (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция, 5)

Новак Джокович (Сербия, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)

Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – Хуберт Хуркач (Польша, 13)

Карен Хачанов (Россия, 11) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC)

Лоренцо Сонего (Италия) – Андрей Рублёв (Россия, 7)

Хольгер Руне (Дания, 6) – Генаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – Тейлор Фритц (США, 9)

Николас Харри (Чили) – Маркос Гирон (США)

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Даниэль Альтмайер (Германия) – Григор Димитров (Болгария, 28)

Александр Зверев (Германия, 22) – Фрэнсис Тиафо (США, 12)

Борна Чорич (Хорватия, 15) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Йосихито Нисиока (Япония, 27) – Тьяго Уайлд (Бразилия, Q).