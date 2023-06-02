Альтмайер — о победе над Синнером: в пятом сете мне помог рыболовный опыт

Немец Даниэль Альтмайер после победы в матче второго круга «Ролан Гаррос» над восьмым сеяным итальянцем Янником Синнером 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5 ответил на вопрос о том, помогли ли ему в этом матче навыки рыбака.
«Я думаю, что определенно да, потому что прямо перед турниром, за неделю до приезда сюда, я рыбачил с папой, чтобы немного успокоиться. Так что в пятом сете, может быть, мне немного помог опыт рыбалки.
Я думаю, что такого рода соперники всегда будут бороться до конца. Неважно, есть ли у тебя смэш, есть ли у тебя матчболы, никого это не волнует. Я думаю, что это очень сильные противники, и Янник тоже это показал. Это было просто и красиво и с моей стороны. Я всегда сражаюсь до конца. Отыгрывал матчболы и возвращался, потому что я оставался в борьбе в настоящем», — сказал Альтмайер на пресс-конференции после игры.
В третьем круге немец встретится с 28-м сеяным болгарином Григором Димитровым.
- 2 июня 2023
-
04:56
-
04:32
-
03:01
-
01:00
-
00:41
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 1 июня 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:19
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:13
-
20:08
-
19:52
-
19:45
-
19:43
-
19:29
-
19:24
-
19:19
-
19:12