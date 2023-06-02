Альтмайер — о победе над Синнером: в пятом сете мне помог рыболовный опыт

Немец Даниэль Альтмайер после победы в матче второго круга «Ролан Гаррос» над восьмым сеяным итальянцем Янником Синнером 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5 ответил на вопрос о том, помогли ли ему в этом матче навыки рыбака.

«Я думаю, что определенно да, потому что прямо перед турниром, за неделю до приезда сюда, я рыбачил с папой, чтобы немного успокоиться. Так что в пятом сете, может быть, мне немного помог опыт рыбалки.

Я думаю, что такого рода соперники всегда будут бороться до конца. Неважно, есть ли у тебя смэш, есть ли у тебя матчболы, никого это не волнует. Я думаю, что это очень сильные противники, и Янник тоже это показал. Это было просто и красиво и с моей стороны. Я всегда сражаюсь до конца. Отыгрывал матчболы и возвращался, потому что я оставался в борьбе в настоящем», — сказал Альтмайер на пресс-конференции после игры.

В третьем круге немец встретится с 28-м сеяным болгарином Григором Димитровым.