Хачанов — Коккинакис: россиянин выиграл первый сет в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет противостояния россиянина Карена Хачанова (11) с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом (WC) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023. Его со счётом 6:4 выиграл российский спортсмен.
Стартовая партия продлилась 54 минуты. Хачанову удалось реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных, Коккинакис реализовал один брейк-пойнт.
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«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карена Хачанова и Танаси Коккинакиса в третьем круге «Ролан Гаррос».
Победитель этой встречи сыграет в матче четвёртого круга с лучшим в противостоянии Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7). Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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