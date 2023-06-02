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Хачанов — Коккинакис: россиянин выиграл первый сет в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Хачанов — Коккинакис: россиянин выиграл первый сет в матче третьего круга «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет противостояния россиянина Карена Хачанова (11) с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом (WC) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023. Его со счётом 6:4 выиграл российский спортсмен.

Стартовая партия продлилась 54 минуты. Хачанову удалось реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных, Коккинакис реализовал один брейк-пойнт.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:15 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		       
4 		       
             
Танаси Коккинакис
108
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карена Хачанова и Танаси Коккинакиса в третьем круге «Ролан Гаррос».

Победитель этой встречи сыграет в матче четвёртого круга с лучшим в противостоянии Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7). Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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