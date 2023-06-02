Касаткина: довольна тем, что сэкономила силы — на «Шлемах» это очень важно. Просто рада

Российская теннисистка, девятая ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала свою уверенную победу в третьем круге «Ролан Гаррос»: за 55 минут спортсменка разгромила соперницу, американку Питон Стирнс, в двух сетах, повесив «баранку» в первом и отдав только один гейм во втором.
«Счёт определённо не отражает то, что происходило на корте. Да, всё складывалось в мою пользу, но уровень был довольно высоким. И я знала, что после первого сета всё может измениться, так что я была очень сосредоточена – наверное, в два раза сильнее, чем до матча.
Я очень довольна тем, как удержала сосредоточенность и уровень игры, как боролась за каждое очко, несмотря на счёт. Я довольна тем, как всё прошло, довольна тем, что сэкономила силы – на «Шлемах» это очень важно. Просто рада», – сказала Касаткина в интервью на корте.
- 2 июня 2023
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