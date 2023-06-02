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Кудерметова и Самсонова выиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»

Кудерметова и Самсонова выиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»
Вероника Кудерметова
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, выступающие на «Ролан Гаррос» в дуэте в парном разряде, одержали победу над чешским дуэтом в составе Мириам КолодзьежоваМаркета Вондроушова во втором круге турнира. Матч теннисисток завершился в трёх сетах со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 19 минут. За это время российский дуэт реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил семь двойных ошибок. На счету чешских спортсменок один эйс, 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 и девять двойных ошибок.

Известна только одна пара второго круга, которая будет бороться за выход в третий круг и за встречу с Кудерметовой и Самсоновой: это дуэт бразильянки Ингрид Гамарра-Мартинс и белоруски Ирины Шиманович, которые во втором круге сыграют с победительницами матча первого круга между американками Коллинз и Наварро и австралийско-бельгийским дуэтом Хантер и Мертенс.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:10 МСК
Мириам Колодзьежова
Чехия
Мириам Колодзьежова
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Колодзьежова М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 3
2 		7 7 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
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