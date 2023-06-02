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Хачанов — Коккинакис: россиянин уверенно взял второй сет в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет противостояния россиянина Карена Хачанова (11) с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом (WC) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023. В этом сете победу со счётом 6:1 одержал россиянин.

Первый сет со счётом 6:4 также выиграл Хачанов. Второй сет матча третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2023 продлился 43 минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карена Хачанова и Танаси Коккинакиса в третьем круге «Ролан Гаррос».

Победитель этой встречи сыграет в матче четвёртого круга с лучшим в противостоянии Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7). Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.