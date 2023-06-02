Хачанов — Коккинакис: россиянин проиграл в 3-м сете матча 3-го круга «Ролан Гаррос»
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Завершился третий сет противостояния россиянина Карена Хачанова (11) с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом (WC) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023. Его со счётом 6:3 выиграл австралиец.
Два предыдущих сета выиграл Хачанов. Третий сет матча Открытого чемпионата Франции — 2023 продлился 49 минут.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:15 МСК
11
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|
|1
|6
108
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карена Хачанова и Танаси Коккинакиса в третьем круге «Ролан Гаррос».
Победитель этой встречи сыграет в матче четвёртого круга с лучшим в противостоянии Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7). Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль.
Комментарии
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