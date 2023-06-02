Арина Соболенко в двух сетах разгромила Камиллу Рахимову в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Камилла Рахимова, 82-я ракетка мира, проиграла второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко в двух сетах третьего круга «Ролан Гаррос», сумев забрать только четыре гейма. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. По ходу матча Камилла Рахимова не выполнила ни одного эйса и не реализовала ни одного брейк-пойнта, но допустила пять двойных ошибок. На счету Арины Соболенко в этой встрече шесть выполненных эйсов, три реализованных брейк-пойнта из пяти и только одна двойная ошибка.

В четвёртом круге Соболенко встретится с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.