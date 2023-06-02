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Арина Соболенко в двух сетах разгромила Камиллу Рахимову в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко в двух сетах разгромила Камиллу Рахимову в 3-м круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, 82-я ракетка мира, проиграла второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко в двух сетах третьего круга «Ролан Гаррос», сумев забрать только четыре гейма. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. По ходу матча Камилла Рахимова не выполнила ни одного эйса и не реализовала ни одного брейк-пойнта, но допустила пять двойных ошибок. На счету Арины Соболенко в этой встрече шесть выполненных эйсов, три реализованных брейк-пойнта из пяти и только одна двойная ошибка.

В четвёртом круге Соболенко встретится с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 14:45 МСК
Камилла Рахимова
82
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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