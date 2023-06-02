Павлюченкова впервые с US Open—2021 провела серию из трёх победных матчей

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые за два года провела победную серию из трёх матчей подряд, обеспечив себе выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» после победы над 25-й ракеткой мира из России Анастасией Потаповой. В последний раз спортсменка проходила в четвёртую стадию соревнований в сентябре 2021 года, на другом турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате США, где Павлюченкова, тогда бывшая 18-й ракеткой мира, поиграла чешке Каролине Плишковой (на тот момент седьмой в рейтинге WTA).

В сезоне 2021 года россиянка заняла наивысшее место в рейтинге WTA в своей карьере: она стала 11-й ракеткой мира. Затем, в мае 2022 года, Павлюченкова завершила сезон досрочно, не сыграв на «Ролан Гаррос» из-за травмы. Сейчас россиянка 333-я в рейтинге WTA и играет по защищённому рейтингу.