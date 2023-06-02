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Блинкова — Свитолина: первый сет третьего круга остался за россиянкой

Блинкова — Свитолина: первый сет третьего круга остался за россиянкой
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Российская теннисистка Анна Блинкова, 56-я ракетка мира, одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной, выступающей на турнире по защищённому рейтингу, в первом сете третьего круга «Ролан Гаррос». Текущий счёт — 6:2.

Теннисистки провели на корте уже 32 минуты. Анна Блинкова за это время реализовала два брейк-пойнта (100%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Элины Свитолиной сейчас один реализованный брейк-пойнт из двух и три двойные ошибки.

В перерыве между сетами Элина Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с глазом. После стартует второй сет.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анны Блинковой и Элины Свитолиной, в котором спортсменки борются за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 16:20 МСК
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		2  
2 		6  
         
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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