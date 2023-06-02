В мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2023 остался один россиянин

После поражения седьмой ракетки мира Андрея Рублёва в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 занимающий 11-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов остался единственным российским теннисистом, которому удалось пробиться в следующую стадию соревнований.
Напомним, сегодня, 2 июня, Андрей Рублёв уступил итальянцу Лоренцо Сонего, занимающему 48-е место в рейтинге ATP со счётом 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Хачанов в своём матче в четырёх сетах одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).
Стоит отметить, что в матче четвёртого круга соревнований «Большого шлема» во Франции Карену Хачанову предстоит встреча именно с обидчиком Андрея Рублёва. Игра Хачанова и Сонего состоится в воскресенье, 4 июня, и начнётся не ранее 12:00 мск.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущий розыгрыш.
- 2 июня 2023
-
17:46
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:14
-
13:57
-
13:52
-
13:48
-
13:22
-
13:10
-
13:03
-
12:50