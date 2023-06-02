Блинкова — Свитолина: украинка сравняла счёт в матче с россиянкой

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Элине Свитолиной во втором сете матча третьего круга на Открытом чемпионате Франции. Свитолина выиграла партию – 6:2.

Свитолина выиграла пять геймов подряд, взяв три подачи Блинковой. Затем Анна сделала обратный брейк, когда Элина подавала на сет, и следом взяла свою подачу. Ещё один брейк россиянке сделать не удалось.

Напомним, первый сет остался за Блинковой – 6:2. Теперь счёт в матче сравнялся, впереди – третья решающая партия.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анны Блинковой и Элины Свитолиной, в котором спортсменки борются за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Блинкова в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос», выйдя в третий круг она повторила своё лучшее достижение. Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала.