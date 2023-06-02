Блинкова — Свитолина: украинка сравняла счёт в матче с россиянкой

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Элине Свитолиной во втором сете матча третьего круга на Открытом чемпионате Франции. Свитолина выиграла партию – 6:2.
Свитолина выиграла пять геймов подряд, взяв три подачи Блинковой. Затем Анна сделала обратный брейк, когда Элина подавала на сет, и следом взяла свою подачу. Ещё один брейк россиянке сделать не удалось.
Напомним, первый сет остался за Блинковой – 6:2. Теперь счёт в матче сравнялся, впереди – третья решающая партия.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анны Блинковой и Элины Свитолиной, в котором спортсменки борются за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
|1
|2
|3
|
|2
|1
|
|6
|2
Блинкова в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос», выйдя в третий круг она повторила своё лучшее достижение. Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала.
- 2 июня 2023
-
17:46
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:14
-
13:57
-
13:52
-
13:48
-
13:22
-
13:10
-
13:03
-
12:50