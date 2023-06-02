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Блинкова — Свитолина: украинка сравняла счёт в матче с россиянкой

Блинкова — Свитолина: украинка сравняла счёт в матче с россиянкой
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Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Элине Свитолиной во втором сете матча третьего круга на Открытом чемпионате Франции. Свитолина выиграла партию – 6:2.

Свитолина выиграла пять геймов подряд, взяв три подачи Блинковой. Затем Анна сделала обратный брейк, когда Элина подавала на сет, и следом взяла свою подачу. Ещё один брейк россиянке сделать не удалось.

Напомним, первый сет остался за Блинковой – 6:2. Теперь счёт в матче сравнялся, впереди – третья решающая партия.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анны Блинковой и Элины Свитолиной, в котором спортсменки борются за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 16:20 МСК
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		2 1
2 		6 2
         
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Блинкова в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос», выйдя в третий круг она повторила своё лучшее достижение. Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала.

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