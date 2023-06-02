Андрей Чесноков отреагировал на выход Карена Хачанова в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова над австралийем Танаси Коккинакисом в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).
«Первые два сета Хачанов выиграл достаточно комфортно. Потом Коккинакис прямо вцепился: бегал вправо и влево, держал мяч — для меня это стало небольшим сюрпризом. При счёте 5:4 в четвёртом сете на счёте «ровно» Коккинакис даёт двойную, учитывая, что до этого не делал вообще двойных.
Дальше здорово сыграл Хачанов, а у Коккинакиса были ошибки. Когда играешь до этого пятисетовый матч, нет такого внимания и свежести, чтобы довести сет до конца. Может, это сказалось у Коккинакиса. Был потрясающий матчбол, где Карен просто уложил его на лопатки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 2 июня 2023
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:41
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:46
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:55
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:29