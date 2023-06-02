Андрей Чесноков отреагировал на выход Карена Хачанова в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова над австралийем Танаси Коккинакисом в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

«Первые два сета Хачанов выиграл достаточно комфортно. Потом Коккинакис прямо вцепился: бегал вправо и влево, держал мяч — для меня это стало небольшим сюрпризом. При счёте 5:4 в четвёртом сете на счёте «ровно» Коккинакис даёт двойную, учитывая, что до этого не делал вообще двойных.

Дальше здорово сыграл Хачанов, а у Коккинакиса были ошибки. Когда играешь до этого пятисетовый матч, нет такого внимания и свежести, чтобы довести сет до конца. Может, это сказалось у Коккинакиса. Был потрясающий матчбол, где Карен просто уложил его на лопатки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.