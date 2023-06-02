Стало известно, когда Андреева и Александрова сыграют матчи 3-го круга на «Ролан Гаррос»

Стало известно расписание матчей, которые пройдут на грунтовом турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Франции в субботу, 3 июня.

В этот день будет доигран третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей: по восемь у мужчин и женщин. На корт выйдут первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана и две россиянки — Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Матчи с участием россиянок начнутся в одно и то же время на разных кортах. В 13 часов по московскому времени 16-летняя Андреева, начавшая соревнования с квалификации, выйдет на корт Сюзанн Ленглен, чтобы сыграть с 19-летней американкой Кори Гауфф, посеянной под шестым номером. В то же время на корте имени Симон Матьё 23-я сеяная Александрова начнёт встречу с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, посеянной под 14-м номером.