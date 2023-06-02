Украинка Свитолина отказалась от рукопожатия с россиянкой Блинковой на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Блинковой после матча третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. Блинкова за 2 часа 17 минут уступила Свитолиной со счётом 6:2, 2:6, 5:7 и не смогла выйти в 1/8 финала.

Ранее на «Ролан Гаррос» неоднократно не пожала руки российским и белорусским теннисисткам другая представительница Украины Марта Костюк.

Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала. Блинкова в четвёртый раз играла на «Ролан Гаррос». Выйдя в третий круг, она повторила своё лучшее достижение.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с ещё одной представительницей России — девятой сеяной Дарьей Касаткиной.