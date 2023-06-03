«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3 июня

Сегодня, 3 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно восемь матчей третьего круга в женском одиночном разряде. На корт выйдут в том числе россиянки Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Расписание седьмого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

(примерное начало матчей по московскому времени)

12:45. Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)

14:00. Мирра Андреева (Россия, Q) – Кори Гауфф (США, 6)

14:00. Екатерина Александрова (Россия, 23) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

15:30. Анна Шмидлова (Словакия) — Кейла Дей (США, Q)

15:30. Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина)

15:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Бернарда Пера (США)

16:15. Ига Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай)

17:30. Ольга Данилович (Сербия, Q) – Онс Жабер (Тунис, 7)