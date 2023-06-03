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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3 июня

Сегодня, 3 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно восемь матчей третьего круга в мужском одиночном разряде.

Расписание шестого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

(примерное начало матчей по московскому времени)

12:00. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Каспер Рууд (Норвегия, 4)

12:00. Йосихито Нисиока (Япония) – Тьяго Уайлд (Бразилия)

13:30. Борна Чорич (Хорватия, 16) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

13:30. Николас Харри (Чили) – Маркос Гирон (США)

14:15. Хольгер Руне (Дания, 6) – Генаро Альберто Оливьери (Аргентина)

15:30. Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – Тейлор Фритц (США, 8)

17:00. Даниэль Альтмайер (Германия) – Григор Димитров (Болгария, 29)

21:00. Александр Зверев (Германия, 27) – Фрэнсис Тиафо (США, 12)