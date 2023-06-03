Елена Рыбакина: из-за аллергии моя иммунная система ослабла, и я подхватила какой-то вирус

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после снятия с «Ролан Гаррос» — 2023 рассказала, какой примерный диагноз ей поставил врач.
«Да, я была у врача. Они сказали, что дело в вирусе, который я поймала в Париже. Да, думаю, из-за моей аллергии иммунная система ослабла, и я что-то подхватила. Как я уже говорила, я плохо спала два дня. У меня был жар, головная боль. Очевидно, в таком состоянии трудно бегать и даже дышать. Думаю, это было единственно правильное решение, которое я могла принять», — сказала Рыбакина на специальной пресс-конференции.
Напомним, Рыбакина снялась с матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 за несколько минут до его начала. Она должна была сразиться с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (132-я ракетка мира).
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