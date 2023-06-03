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Екатерина Александрова — Беатрис Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова — Беатрис Хаддад-Майя: текстовая онлайн-трансляция «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 3 июня, 23-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сразится с 14-м номером рейтинга WTA представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте Симоны Матьё и начнётся около 14:30 мск, после игры Йосихито Нисиоки с Тьяго Уайлдом.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Беатрис Хаддад-Майя в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ранее теннисистки ни разу не встречались друг с другом в WTA-туре.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49,6 млн. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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