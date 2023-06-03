Елена Веснина: Хачанов — огромный молодец! Карен вновь шикарно играет на «Большом шлеме»

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выступление россиянина Карена Хачанова на «Ролан Гаррос».

«Хачанов — огромный молодец! Карен вновь шикарно выступает на «Большом шлеме». Было важно зарыть Коккинакиса в четырёх сетах и не доводить дело до решающей партии. Карен вовремя включился и не отпустил австралийца. Хачанов очень любит большие турниры, а пятисетовики дают ему свободу в действиях и уверенность в своих силах. Он понимает, что всегда будет шанс отыграться. Ему отлично подходят все покрытия для игры — это многое объясняет в его результатах», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Хачанов обыграл австралийца Танаси Коккинкиса в матче третьего круга «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).