Хачанов — болельщикам после победы над Коккинакисом: вы меня не любите, что ли?

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, прокомментировал ход матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором спортсмен в четырёх сетах одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом, и обратил внимание, что болельщики больше поддерживали его соперника.
«Если честно, после первых двух партий было полегче, чем в конце. Танаси – один из милейших людей в туре, по крайней мере со мной и моей командой. Мы с ним пару раз тренировались, приятно видеть, что он играет всё лучше и лучше. Трибуны были больше за него, вы меня огорчили, ребята. Ну ладно, что тут поделаешь. Вы меня не любите, что ли? Не знаю. Сумасшедший был матч, в этом весь «Ролан Гаррос», ты должен биться на грунте, набирать сумасшедшие очки. Счастлив, что смог выиграть в четырёх сетах, потому что уже выбился из сил и готовился к пятому», — сказал Хачанов в интервью на корте.
- 2 июня 2023
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