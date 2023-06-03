Мирра Андреева — Кори Гауфф: россиянка на тай-брейке забрала 1-й сет матча на «РГ»

Завершился первый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором 143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сражается с шестой ракеткой мира 19-летней американкой Кори Гауфф. Его выиграла россиянка со счётом 7:6 (7:5).

Партия продлилась 1 час и 1 минуту. Андреева реализовала три брейк-пойнта из четырёх, Гауфф — три из восьми заработанных.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Гауфф – прошлогодняя финалистка «Ролан Гаррос». В титульном матче она проиграла польке Иге Свёнтек. Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».