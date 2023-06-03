«Это абсурд». Британский журналист — об отказе Соболенко от пресс-конференции на «РГ»

Британский журналист Майк Диксон раскритиковал решение второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко провести закрытую пресс-конференцию после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2023.
«Это абсурд», — приводит слова Диксона Sport.pl.
«Самая сумасшедшая неделя Открытого чемпионата Франции на моей памяти продолжается. Геополитика, освистывания, теперь вторая ракетка мира бойкотирует пресс-конференцию», — написал Диксон на своей странице в соцсетях.
Напомним, Соболенко отказалась от проведения полноценной пресс-конференции после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2023. Позже спортсменка сообщила, что не чувствовала себя в безопасности во время общения с журналистами и решила обезопасить себя, проведя закрытую пресс-конференцию.
- 3 июня 2023
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