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Екатерина Александрова — Беатрис Хаддад-Майя: россиянка выиграла 1-й сет матча на «РГ»

Екатерина Александрова — Беатрис Хаддад-Майя: россиянка выиграла 1-й сет матча на «РГ»
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Завершился первый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова играет с 14-й ракеткой мира, представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Его за 53 минуты со счётом 7:5 выиграла Александрова. Отметим, что Екатерина по ходу партии вела со счётом 5:1, но потеряла концентрацию.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Беатрис Хаддад-Майя в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 16:15 МСК
Екатерина Александрова
23
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 		4  
5 		6  
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Ранее теннисистки ни разу не встречались друг с другом в WTA-туре.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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