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Александрова — Хаддад-Майя: россиянка уступила во 2-м сете третьего круга «Ролан Гаррос»

Александрова — Хаддад-Майя: россиянка уступила во 2-м сете третьего круга «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, 23-я ракетка мира, уступила во втором сете матча третьего круга «Ролан Гаррос» бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, 14-й ракетке мира. Текущий счёт — 7:5, 4:6.

Теннисистки уже провели на корте 1 час 42 минуты. Екатерина Александрова в этом матче реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, но допустила пять двойных ошибок. На счету бразильской теннисистки пять реализованных брейк-пойнтов из шести и две двойные ошибки.

Сейчас стартует третий сет встречи Александровой и Хаддад-Майи. Спортсменки борются за выход в 1/8 финала на корте Симоны Матьё.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянки и бразильянки в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 16:15 МСК
Екатерина Александрова
23
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 5
5 		6 7
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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