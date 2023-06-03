Александрова — Хаддад-Майя: россиянка уступила во 2-м сете третьего круга «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 23-я ракетка мира, уступила во втором сете матча третьего круга «Ролан Гаррос» бразильянке Беатрис Хаддад-Майе, 14-й ракетке мира. Текущий счёт — 7:5, 4:6.

Теннисистки уже провели на корте 1 час 42 минуты. Екатерина Александрова в этом матче реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, но допустила пять двойных ошибок. На счету бразильской теннисистки пять реализованных брейк-пойнтов из шести и две двойные ошибки.

Сейчас стартует третий сет встречи Александровой и Хаддад-Майи. Спортсменки борются за выход в 1/8 финала на корте Симоны Матьё.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянки и бразильянки в третьем круге «Ролан Гаррос».