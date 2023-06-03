Каспер Рууд рассказал, чему научил его финал «Ролан Гаррос» — 2022 с Рафаэлем Надалем

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о финале «Ролан Гаррос» — 2022, в котором он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 3:6, 0:6.

«Честно говоря, меня не очень беспокоит то, что произошло в прошлом году в финале. Думаю, я не первая жертва, проигравшая Рафе в финале «Ролан Гаррос». Конечно, я хотел бы выступить немного лучше и тому подобное, но это был мой первый финал турнира «Большого шлема».

Физически, возможно, я немного устал, если учесть, что тогда я дошёл до полуфинала в Риме, выиграл Женеву и сразу приехал сюда. Я провёл много матчей и не винил свою физическую форму в поражении. Но в первом же финале было тяжело играть с самым сильным игроком, против которого вы можете сыграть на грунте.

Однако это не давит на меня, хотя, возможно, в этом году за мной следят гораздо пристальнее, чем в прошлом. Но пока всё спокойно, могу играть и преуспеть в турнире.

Так что я очень счастлив, что добрался до второй недели. Вот где действительно нужно усилить свою игру и выбрать вариант «А», если вы хотите преуспеть и продолжить побеждать.

В сетке осталось много отличных игроков. И если чему-то и научил меня прошлогодний турнир, так это тому, что настоящее испытание, настоящее веселье начинается именно сейчас, и если вы хотите стать частью этого, вам нужно сыграть в свою игру», — сказал Рууд на пресс-конференции.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с чилийским теннисистом Николасом Харри.