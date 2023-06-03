Екатерина Александрова потерпела поражение в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 23-я ракетка мира, проиграла в трёх сетах третьего круга «Ролан Гаррос» 14-й ракетке мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Встреча спортсменок завершилась со счётом 7:5, 4:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. Екатерина Александрова по ходу матча выполнила один эйс, реализовала 7 брейк-пойнтов из 16, но допустила 12 двойных ошибок. На счету Беатрис Хаддад-Майи 8 реализованных брейк-пойнтов из 13 и только четыре двойные ошибки.

В 1/8 финала турнира бразильская теннисистка сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, вышедшей в эту стадию соревнований после снятия четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной по состоянию здоровья.