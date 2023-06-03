Екатерина Александрова потерпела поражение в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, 23-я ракетка мира, проиграла в трёх сетах третьего круга «Ролан Гаррос» 14-й ракетке мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Встреча спортсменок завершилась со счётом 7:5, 4:6, 5:7.
Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. Екатерина Александрова по ходу матча выполнила один эйс, реализовала 7 брейк-пойнтов из 16, но допустила 12 двойных ошибок. На счету Беатрис Хаддад-Майи 8 реализованных брейк-пойнтов из 13 и только четыре двойные ошибки.
В 1/8 финала турнира бразильская теннисистка сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, вышедшей в эту стадию соревнований после снятия четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной по состоянию здоровья.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 16:15 МСК
23
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|5
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|6
|7
14
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Комментарии
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