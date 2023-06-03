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Мирра Андреева: у меня ещё нет визы, посмотрим, смогу ли я участвовать в «Уимблдоне»

Мирра Андреева: у меня ещё нет визы, посмотрим, смогу ли я участвовать в «Уимблдоне»
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о дальнейших планах на соревновательный сезон, а также поделилась мнением о любимом покрытии в теннисе.

«Я ограничена в количестве турниров, так что дальше должен быть «Уимблдон». Но у меня ещё нет визы, так что посмотрим, смогу ли я в нём участвовать. Если нет, будем выбирать турниры, может, сыграю на турнирах ITF. Пока не знаю.

Любимого покрытия у меня нет, но когда я играю на харде, то скучаю по грунту, а когда играю на грунте, скучаю по харду. Так что не могу сказать, какое покрытие любимое. На траве я ещё не играла, это может быть впервые. Жду с нетерпением, потому что ещё никогда не пробовала играть на траве. Если поеду в Англию, посмотрим, чего смогу там добиться.

Что с визой? Я сама ничего не знаю кроме того, что мне сообщает моя команда и родители. Это вам лучше у них спрашивать, а я не в курсе (улыбается)», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

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