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«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 3 июня

«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 3 июня
Ига Свёнтек
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В субботу, 3 июня, завершился седьмой игровой день «Ролан Гаррос». Прошёл второй день встреч третьего круга и определились все теннисистки, которые сыграют в 1/8 финала турнира. Россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли из борьбы на Открытом чемпионате Франции, проиграв свои встречи в трёх сетах. Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек повесила сопернице сразу две «баранки», а четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» из-за болезни.

«Ролан Гаррос». Результаты седьмого игрового дня. Женщины

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — отказ Рыбакиной.

Кори Гауфф (США, 6) — Мирра Андреева (Россия, Q) — 6:7, 6:1, 6:1.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Екатерина Александрова (Россия, 23) — 5:7, 6:4, 7:5.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Синьюй Ван (Китай) — 6:0, 6:0.

Бернарда Пера (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 7:6.

Анна Шмидлова (Словакия) — Кейла Дей (США, Q) — 6:1, 6:3.

Леся Цуренко (Украина) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:1, 6:1.

Онс Жабер (Тунис, 7) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2.

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