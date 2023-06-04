«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4 июня

Сегодня, 4 июня, стартуют матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос». За выход в четвертьфинал соревнований поборются сразу три россиянки: свой матч на корте Филиппа Шатрье проведёт Анастасия Павлюченкова, выступающая по защищённому рейтингу, а на корте Сюзанн Ленглен сыграют девятая ракетка мира Дарья Касаткина и лаки-лузер турнира Элина Аванесян.

Расписание восьмого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

(примерное время начала по московскому времени)

Корт Филиппа Шатрье. Женщины

12:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Элисе Мертенс (Белигия, 28)

Не ранее 21:15. Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Корт Сюзанн Ленглен. Женщины

14:30. Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL)

16:00. Элина Свитолина (Украина, SR) — Дарья Касаткина (Россия, 9)