«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4 июня

Сегодня, 4 июня, стартуют матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос». За выход в четвертьфинал соревнований поборются сразу три россиянки: свой матч на корте Филиппа Шатрье проведёт Анастасия Павлюченкова, выступающая по защищённому рейтингу, а на корте Сюзанн Ленглен сыграют девятая ракетка мира Дарья Касаткина и лаки-лузер турнира Элина Аванесян.
Расписание восьмого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
(примерное время начала по московскому времени)
Корт Филиппа Шатрье. Женщины
12:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Элисе Мертенс (Белигия, 28)
Не ранее 21:15. Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Корт Сюзанн Ленглен. Женщины
14:30. Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL)
16:00. Элина Свитолина (Украина, SR) — Дарья Касаткина (Россия, 9)
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