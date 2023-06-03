10 избранных матчей воскресенья: старт финалов НХЛ, «Ролан Гаррос» и последний шанс «Юве»

Посмотреть все события 4 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз», финал НХЛ, первый матч

Интрига: кто захватит лидерство в главной хоккейной серии года?

«Вегас» и «Флорида» открывают финал Кубка Стэнли — 2023. «Пантерз» без поражений закрыли предыдущую серию, а вот «Голден Найтс» ушли в продолжительное противостояние с «Далласом». «Рыцари», как кажется, обладают большей глубиной, и от большего числа игроков болельщики вправе ждать чудес. Но «пантеры» демонстрируют вдохновенную игру, а на определённых поворотах плей-офф это может играть решающее значение.

👊 4:00. Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Элизеу дос Сантос (Бразилия), UFC 2023 — UFC Fight Night

Интрига: сможет ли брат Хабиба сделать шаг к чемпионскому поясу?

Разобраться во всех братьях Хабиба может только сам Орёл. Но Абубакар Нурмагомедов – точно известный и талантливый родственник. Российский боец идёт на серии из двух побед и хочет сделать новый шаг к чемпионскому поясу UFC. Однако и соперник очень опасен. Одолеет ли Абубакар грозного бразильца Элизеу дос Сантоса?

Этот бой ожидается в четыре утра по Москве, но на очередном UFC Fight Night будет немало интересного!

Абубакар Нурмагомедов Фото: Getty Images

🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 11) — Лоренцо Сонего (Италия), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Хачанов с обидчиком Рублёва?

Третий ТБШ подряд Карен Хачанов показывает лучший результат среди российских мужчин. На US Open — 2022 и Australian Open — 2023 он добрался до полуфиналов, а сейчас пока оказался в 1/8 финала. Многие ожидали на этой стадии увидеть российское дерби — Рублёв — Хачанов, но Андрей кругом ранее непостижимым образом потерял преимущество 2:0 по сетам и проиграл итальянцу Лоренцо Сонего. Теперь Карен попытается поквитаться с обидчиком своего товарища по сборной.

Карен Хачанов Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 12:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: воспользуется ли россиянка сходом третьей ракетки мира?

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова после тяжёлой травмы стремительно возвращается на былые позиции. Ей пришлось выдержать два непростых дерби с Людмилой Самсоновой и Анастасией Потаповой. В 1/8 финала Павлюченкова должна была сойтись по сетке с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, но та из-за проблем со здоровьем уступила по всем статьям бельгийке Элисе Мертенс. Воспользуется ли Анастасия этой ситуацией и сделает ли ещё один шаг вперёд?

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 13:30*: Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преподнесёт ли выскочка из Перу сюрприз 22-кратному чемпиону «Шлемов»?

27-летний перуанец проводит лишь третий ТБШ в карьере, и только на этом «Ролан Гаррос» он смог преодолеть барьер первого круга. Видимо, этот успех так впечатлил Хуана-Пабло, что он выбил следом из сетки двух крепких теннисистов с номерами посева — испанца Роберто Баутиста-Агута (19) и поляка Хуберта Хуркача (13). Отметим, что всех трёх соперников, включая китайца Цзюнчэн Шана на старте, Варильяс обыграл в пяти сетах, при этом Хуркачу он проигрывал 0:1 по сетам, а двум другим теннисистам — даже 0:2. Преподнесёт ли выскочка из Перу сюрприз и 22-кратному чемпиону «Шлемов», с которым они ещё ни разу не встречались?

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 14:00*: Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли лаки-лузер из России новые рекорды?

20-летняя Элина Аванесян продолжает творить чудеса на своём дебютном «Ролан Гаррос». Попав в основную сетку только в статусе лаки-лузера, россиянка прошла уже в четвёртый круг «РГ», тем самым показав результат, которого не было на ТБШ уже 30 лет. Удастся ли Элине установить новый рекорд, ведь противостоять ей будет полуфиналистка Australian Open — 2021, которая, впрочем, сама на РГ ещё не была до этого в 1/8 финала.

Элина Аветисян Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 15:30*: Элина Свитолина (Украина, SR) — Дарья Касаткина (Россия, 9), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: обыграет ли Свитолина вторую россиянку подряд?

Элина Свитолина вернулась в тур после рождения дочери, и «Ролан Гаррос» для неё — первый «Шлем» после выхода из декрета. Украинка пока успешно продвигается по сетке. В третьем круге ей удалось отыграться с 0:1 по сетам в матче с россиянкой Анной Блинковой. Что будет в противостоянии с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной?

Дарья Касаткина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1 — Гран-при Испании

Интрига: кто за Ферстаппеном и прорвутся ли Перес с Леклером?

После субботней квалификации в Барселоне решительно непонятно, может ли хоть что-то остановить Макса Ферстаппена — разве что погода или неожиданная техническая поломка. Но большой вопрос, кто окажется позади голландца: по темпу «Феррари», «Мерседес» и даже «Макларен» с «Альпин» очень близки! Кроме того, наверняка будут прорываться вперёд Фернандо Алонсо (девятое место в квалификации), Серхио Перес (11-е), Джордж Расселл (12-е) и Шарль Леклер (19-е). Мы вправе ожидать яркой борьбы, при которой невозможно предсказать итоговый состав призёров гонки. А уж если в воскресенье снова пойдёт дождь…

Формула-1 — Гран-при Испании Фото: David Ramos/Getty Images

🏆 ⚽️ 19:15: «Брага» — «Порту», Кубок Португалии, финал

Кубок Португалии. Финал Кубок Португалии. Финал 04 июня 2023, воскресенье. 19:15 МСК Брага Брага Не начался Порту Порту Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Порту» выиграет второй Кубок Португалии подряд?

«Брага» и «Порту» — два последних обладателя Кубка Португалии. Первые взяли трофей в 2021-м, «драконы» — годом позже. В чемпионате Португалии золото забрала «Бенфика», а «Порту» и «Брага» довольствуются борьбой в Кубке. Кстати, в национальной лиге команды заняли второе и третье место соответственно. «Порту» выигрывал Кубок Португалии 18 раз (больше побеждала только «Бенфика» — 26 титулов), у «Браги» — три трофея. Для «оружейников» каждый кубок играет намного более важную роль. Но вряд ли «Порту» собирается радовать болельщиков «Браги». Плюс ко всему именно «драконы» — последний клуб, выигравший Кубок Португалии несколько раз подряд (3, 2009–2011). Почему бы не приблизиться к повторению достижения?

⚽️ 19:30: «Реал» — «Атлетик», Примера, 38-й тур

Интрига: «Реал» удержит второе место на финише чемпионата Испании?

В испанской Примере в воскресенье сыграют заключительный, 38-й тур. Две главные интриги – борьба за серебро и выживание. На вершине таблицы за вторую строчку заочно сразятся два непримиримых клуба – «Реал» и «Атлетико». Преимущество у «сливочных», опережающих соперника на одно очко. Для сохранения второго места «Реалу» достаточно обыграть «Атлетик» и не смотреть на результаты параллельной игры. Главная тема в СМИ, касающаяся мадридцев – потенциальный уход Карима Бензема. Но и о футболе «Реалу» не стоит забывать. Красиво завершить сезон и не пропустить вперёд «Атлетико» — важная миссия, как минимум для болельщиков.

«Реал» — «Атлетик» Фото: Angel Martinez/Getty Images

⚽️ 22:00: «Удинезе» — «Ювентус», Серия А, 38-й тур

Интрига: «Ювентус» останется даже без Лиги Европы?

Сезон «Ювентуса» — сплошные американские горки. В начале чемпионата «старую синьору» штормило, она вылетела из Лиги чемпионов и шла в середине таблицы Серии А. Затем «Юве» начал стабильно побеждать, но у команды отобрали 15 очков по делу о финансовых махинациях. Клуб, несмотря на это, побеждал и стабильно поднимался в таблице. Затем «Ювентусу» вернули очки, команда взлетела в зону Лиги чемпионов. А затем – новая проблема. Команда Аллегри вылетела в полуфинале Лиги Европы, а через пару дней им окончательно сняли 10 очков в Серии А. В итоге «Юве» пролетел мимо ЛЧ в следующем сезоне – впервые за 12 лет. Команда рухнула на седьмое место и перед последним туром попадает только в Лигу конференций. Чтобы выйти хотя бы в Лигу Европы, «Юве» обязан побеждать в гостях «Удинезе», а также ждать осечки от «Ромы» или «Аталанты». Вполне вероятно, что в следующем еврокубковом сезоне мы впервые увидим в Лиге конференций топ-клуб уровня «Ювентуса». Но ситуация ещё может измениться на финише Серии А.