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«Моя семья по материнской линии — нацисты». Бразильские СМИ опубликовали переписку Уайлда

«Моя семья по материнской линии — нацисты». Бразильские СМИ опубликовали переписку Уайлда
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Бразильский теннисист, 172-я ракетка мира Тьяго Уайлд продолжает быть в центре внимания, однако не из-за сенсационной победы над россиянином Даниилом Медведевым, второй ракеткой мира, а из-за событий его частной жизни.

СМИ Бразилии, в частности газета O Globo, пишут, что спортсмен, которого в сентябре 2021 года обвинила в домашнем насилии бывшая девушка и которая до сих пор ведёт судебное разбирательство по этому делу, гордится родством с нацистами Германии. Доказательством этому выступает переписка Тьяго Уайлда с его бывшей девушкой. В частности, на её вопрос: «Твоей матери не нравятся геи, темнокожие и евреи, не так ли?» — теннисист отвечает: «Да. Моя семья по материнской линии — нацисты. Буквально. Мой прадед был предшественником Гитлера… Он был тем, кто привёз его из Австрии и научил жизни». Также в переписке спортсмен признаётся, что потратил тысячи на организацию вечеринок и покупку алкоголя.

Сам Тьяго Уайлд отказывается давать комментарии прессе: «Пока идёт расследование, никто не может разглашать какую-либо информацию. Я хочу напомнить и подчеркнуть, что суда не было, поэтому я не могу считаться виновным. На данный момент я полностью сосредоточен на своей карьере, возвращаюсь к своему лучшему уровню игры и уверен, что моя невиновность будет доказана».

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