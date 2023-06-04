Карен Хачанов — Лоренцо Сонего: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сразится с итальянцем Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира) за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023. Поединок поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся чуть позднее 12:00 мск.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Победитель данного поединка в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Хачанова. Карен выигрывал у Лоренцо во втором круге US Open — 2018 и в первом раунде «Мастерса» в Риме в 2019-м. Итальянец победил на грунте чуть раньше, во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло — 2019.