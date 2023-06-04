Павлюченкова — Мертенс: россиянка проиграла в первом сете матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла бельгийской спортсменке Элисе Мертенс в первом сете матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Этот сет завершился со счётом 6:3 в пользу бельгийки. Первый сет продлился 46 минут.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
333
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
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|3
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|4
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|4
28
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Элисе Мертенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
Победительница этого противостояния сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 с лучшей в паре Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL).
Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция). Действующей победительницей женского турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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