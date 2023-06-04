Павлюченкова — Мертенс: россиянка проиграла в первом сете матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла бельгийской спортсменке Элисе Мертенс в первом сете матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Этот сет завершился со счётом 6:3 в пользу бельгийки. Первый сет продлился 46 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Элисе Мертенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Победительница этого противостояния сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 с лучшей в паре Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL).

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция). Действующей победительницей женского турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.