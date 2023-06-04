Экс-тренер Медведева: Надаль — лучший теннисист. Он просто пожирает соперников

Жан-Рене Лиснар, бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, поделился мнением об испанце Рафаэле Надале.

«Я играл с Федерером, Джоковичем, Агасси. Лучший — это Надаль. Каждое его действие — ад для соперника. У него невероятное качество удара. Ведя со счётом 40-0, вы уверены, что этот гейм ваш. Но не в матчах с Надалем. Он никогда не отпускает ситуацию, это чувствуется. Когда он берёт под контроль удар справа, потеря очка — лишь вопрос времени. Он просто пожирает соперников», — приводит слова Лиснара L'Equipe.

Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. По этой же причине Рафаэль снялся с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос», который выигрывал рекордные 14 раз.