«Это последний или предпоследний «Ролан Гаррос». Фоньини — о возможном завершении карьеры
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36-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини после поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с австрийцем Себастьяном Офнером признался, что задумывается о завершении профессиональной карьеры.
«У меня появилась проблема, я потянул грудную мышцу. Решил всё равно сыграть с Офнером, потому что такой возможности больше может не быть. Это мой последний или предпоследний «Ролан Гаррос». Очень печально, потому что поезд уходит и никогда не возвращается. Я не умаляю заслуг своего соперника, потому что победитель обязательно заслужил свою победу, но я вряд ли бы проиграл в этом матче в обычных обстоятельствах. Да, могу прозвучать как хвастун, но так оно и есть», — сказал Фоньини на пресс-конференции.
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