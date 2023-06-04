«Это последний или предпоследний «Ролан Гаррос». Фоньини — о возможном завершении карьеры

36-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини после поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с австрийцем Себастьяном Офнером признался, что задумывается о завершении профессиональной карьеры.

«У меня появилась проблема, я потянул грудную мышцу. Решил всё равно сыграть с Офнером, потому что такой возможности больше может не быть. Это мой последний или предпоследний «Ролан Гаррос». Очень печально, потому что поезд уходит и никогда не возвращается. Я не умаляю заслуг своего соперника, потому что победитель обязательно заслужил свою победу, но я вряд ли бы проиграл в этом матче в обычных обстоятельствах. Да, могу прозвучать как хвастун, но так оно и есть», — сказал Фоньини на пресс-конференции.