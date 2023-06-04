Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Выяснилось, что Боузкова и Соррибес-Тормо говорили судье перед дисквалификацией соперниц

Выяснилось, что Боузкова и Соррибес-Тормо говорили судье перед дисквалификацией соперниц
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, что чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо сказали судье на вышке, требуя дисквалифицировать своих соперниц по 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде – японку Мию Като и индонезийку Алдилу Сутджиади.

Напомним, по ходу второго сета Като попала мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Однако Боузкова и Соррибес-Тормо настаивали на дисквалификации.

Боузкова и Соррибес-Тормо. Это дисквалификация!
Судья на вышке. Она же не специально и не нанесла девочке травму.
Боузкова и Соррибес-Тормо. Но она же плачет, плачет же.

В итоге Като и Сутджиади решили дисквалифицировать. Попавшая в болгёрл мячом Като покидала корт со слезами на глазах.

Материалы по теме
Аванесян в сете от поражения на «РГ»! Хачанов и Павлюченкова уже в 1/4 финала. LIVE!
Live
Аванесян в сете от поражения на «РГ»! Хачанов и Павлюченкова уже в 1/4 финала. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023