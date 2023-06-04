Выяснилось, что Боузкова и Соррибес-Тормо говорили судье перед дисквалификацией соперниц
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Стало известно, что чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо сказали судье на вышке, требуя дисквалифицировать своих соперниц по 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде – японку Мию Като и индонезийку Алдилу Сутджиади.
Напомним, по ходу второго сета Като попала мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Однако Боузкова и Соррибес-Тормо настаивали на дисквалификации.
Боузкова и Соррибес-Тормо. Это дисквалификация!
Судья на вышке. Она же не специально и не нанесла девочке травму.
Боузкова и Соррибес-Тормо. Но она же плачет, плачет же.
В итоге Като и Сутджиади решили дисквалифицировать. Попавшая в болгёрл мячом Като покидала корт со слезами на глазах.
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