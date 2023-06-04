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Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Элисе Мертенс

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Элисе Мертенс
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2023. В матче четвёртого круга турнира россиянка одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу российской спортсменки.

Игра продлилась 3 часа 9 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мертенс три эйса, 15 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала турнира Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 3 3
         
Элисе Мертенс
28
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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