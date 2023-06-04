Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Элисе Мертенс

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2023. В матче четвёртого круга турнира россиянка одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу российской спортсменки.

Игра продлилась 3 часа 9 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мертенс три эйса, 15 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала турнира Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция).