«Невероятно счастлива». Павлюченкова прокомментировала выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с бельгийкой Элисе Мертенс и выход в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу российской спортсменки.
«Я рада быть здесь, на этом корте. Особенно после моей травмы. Я не могла играть целый год, так что происходящее сейчас потрясающе. Я невероятно счастлива. Спасибо всем за вашу энергию. Благодаря моей команде я здесь», — сказала Павлюченкова после матча.
В 1/4 финала турнира Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция).
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