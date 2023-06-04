Маррей — о политике в спорте: мы несём ответственность за то, чтобы объединять людей

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением о допустимости политики в спорте после высказывания серба Новака Джоковича о Косове в первом круге «Ролан Гаррос»: тогда он написал на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».
«Когда политика предположительно влияет на решения, которые могут нанести вред карьере спортсменов, они утверждают, что спорт и политика не должны смешиваться. Но тогда они более чем счастливы говорить о вопросах, с которыми они согласны.
Атлетам нравится фотографироваться с премьер-министрами и мировыми лидерами, пока их мнение совпадает. Во многих странах премьер-министры и правительственные чиновники празднуют победы спортсменов и крупные выигрыши. Они всегда присутствуют на спортивных мероприятиях, а для спортсменов большая честь быть приглашёнными в Белый дом или на Даунинг-стрит.
Как спортсмены мы несём ответственность за то, чтобы попытаться объединить людей, а не обязательно разделять друг друга. Я думаю, что каждому должно быть позволено высказывать своё мнение, я думаю, это очень важно. Точно так же, как для всех должно быть нормально не соглашаться с чьей-либо позицией», — приводит слова теннисиста The Telegraph.
- 4 июня 2023
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