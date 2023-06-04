Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — Стивенс: текстовая трансляция матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Соболенко — Стивенс: текстовая трансляция матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня, 4 июня, пройдёт матч 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором за выход в четвертьфинал турнира поборется белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира. Её соперницей будет 30-я ракетка мира из США Слоан Стивенс. Матч запланирован финальным, четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 21:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арины Соболенко и Слоан Стивенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ранее у спортсменок было три личные встречи, в каждой из которых победу одерживала белорусская теннисистка. В последний раз Соболенко и Стивенс играли друг с другом в 2022 году на хардовом турнире в Сан-Диего: тогда вторая ракетка мира, на тот момент бывшая третьей в рейтинге WTA, победила в трёх сетах.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 21:20 МСК
Слоан Стивенс
30
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Материалы по теме
Касаткина уступила Свитолиной на «РГ»! А Хачанов и Павлюченкова — в 1/4 финала. LIVE
Live
Касаткина уступила Свитолиной на «РГ»! А Хачанов и Павлюченкова — в 1/4 финала. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023