Соболенко — Стивенс: текстовая трансляция матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, пройдёт матч 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором за выход в четвертьфинал турнира поборется белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира. Её соперницей будет 30-я ракетка мира из США Слоан Стивенс. Матч запланирован финальным, четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 21:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арины Соболенко и Слоан Стивенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Ранее у спортсменок было три личные встречи, в каждой из которых победу одерживала белорусская теннисистка. В последний раз Соболенко и Стивенс играли друг с другом в 2022 году на хардовом турнире в Сан-Диего: тогда вторая ракетка мира, на тот момент бывшая третьей в рейтинге WTA, победила в трёх сетах.
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