Хачанов сравнил теннис с шахматами перед матчем с Джоковичем в 1/4 финала «Ролас Гаррос»

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сравнил теннис с шахматами после выхода в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, где он встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем. Сегодня, 4 июня, Хачанов (11) обыграл в матче 1/8 финала итальянца Лоренцо Сонего — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

«На «Ролас Гаррос» много матчей, так что надо сделать много матов. Параллели с шахматами есть. Мне нравится играть в шахматы с другим своим тренером, Хосе Клаветом. Мы раньше часто с ним играли, даже в течение дня – утром, например, чтобы расшевелить мозги. Когда расширяешь восприятие и полностью погружаешься в игру, начинаешь видеть гораздо шире. Видишь возможные удары, которые могут доставить проблем сопернику. Так что да, тут прослеживаются некоторые сходства. Возможно, это мне помогает.

Следующий матч с Джоковичем? Свои шахматные ходы я вам раскрывать не буду, а то вы тут же всё ему расскажете (улыбается). Чтобы победить его, надо будет очень хорошо сыграть в шахматы. Завтра буду готовиться, есть день, чтобы с командой проанализировать, что можно сделать лучше. Посмотрим его розыгрыши, матчи и составим план.

Но, конечно, он – одна из самых сложных задачек, один из самых сложных соперников. Нельзя списывать его со счетов. Я испытываю к нему огромное уважение, но в то же время сосредоточен и заряжен на то, чтобы преуспеть. Увидим, получится ли в этот раз», — сказал Хачанов на пресс-конференции.