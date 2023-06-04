Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко сделала в первом сете 5:0 за 17 минут, но забрала его только на тай-брейке

Арина Соболенко сделала в первом сете 5:0 за 17 минут, но забрала его только на тай-брейке
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, уверенно стартовала со счётом 5:0 за 17 минут в первом сете 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором она играет с 30-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс. Однако затем ход сета преломился: американка отыгралась — 5:5.

Арина Соболенко смогла собраться в концовке сета и вырвала победу в нём на тай-брейке — 7:6 (7:5). Однако стартовый отрезок матча растянулся на 57 минут. За это время белоруска выполнила два эйса, однако смогла реализовать только два брейк-пойнта из семи и допустила одну двойную ошибку. На счету Слоан Стивенс два реализованных брейк-пойнта из четырёх и одна двойная ошибка.

Сейчас идёт второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи Арины Соболенко и Слоан Стивенс.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Слоан Стивенс
30
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		4  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Материалы по теме
Свитолина выбила уже вторую россиянку с «РГ». Касаткина показала украинке большой палец
Свитолина выбила уже вторую россиянку с «РГ». Касаткина показала украинке большой палец
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023