Арина Соболенко сделала в первом сете 5:0 за 17 минут, но забрала его только на тай-брейке

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, уверенно стартовала со счётом 5:0 за 17 минут в первом сете 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором она играет с 30-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс. Однако затем ход сета преломился: американка отыгралась — 5:5.

Арина Соболенко смогла собраться в концовке сета и вырвала победу в нём на тай-брейке — 7:6 (7:5). Однако стартовый отрезок матча растянулся на 57 минут. За это время белоруска выполнила два эйса, однако смогла реализовать только два брейк-пойнта из семи и допустила одну двойную ошибку. На счету Слоан Стивенс два реализованных брейк-пойнта из четырёх и одна двойная ошибка.

Сейчас идёт второй сет матча. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи Арины Соболенко и Слоан Стивенс.