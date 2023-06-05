Хачанов — о 3-м подряд четвертьфинале ТБШ: после US Open почувствовал, что способен на это

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов высказался о том, что доходит до четвертьфинальной стадии уже на третьем подряд турнире «Большого шлема». Сегодня, 4 июня, российский теннисист вышел в 1/4 «Ролан Гаррос», обыграв в матче 1/8 финала итальянца Лоренцо Сонего — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

«Что сработало? Мозги сработали! (улыбается). Это помогло. Если честно, я и в прошлом году это говорил, что после выхода в полуфинал на US Open у меня в голове многое поменялось, в психологии. Я увидел, что могу сделать шаг вперёд и впервые выйти в полуфинал. Знаете, как бывает – ты уверен в себе, веришь в себя, знаешь, как это сделать, но всё равно хочешь увидеть результат, подтверждение того, что ты на это способен. Это помогло мне делать эти следующие шаги, играть более стабильно, показывать хороший теннис на протяжении более длинного отрезка времени. Вера в себя и уверенность остаются, несмотря ни на что, несмотря на результаты. После US Open я почувствовал, что могу сделать этот шаг вперёд.

Позволяю ли себе думать, что четвертьфинал на ТБШ – это большое дело? Нет, я признаю, что дела становятся всё лучше и лучше. Когда начинаешь выигрывать больше матчей, просто идёшь дальше, на следующую стадию. Но в то же время нельзя быть удовлетворённым результатом, пока ты ещё играешь турнир. Знаю, что я выиграл несколько хороших матчей, иду дальше, но в то же время расслабиться можно будет только после окончания турнира. Пока ты играешь, надо сосредотачиваться на следующих матчах, соперниках и стараться показывать максимум», — сказал Хачанов на пресс-конференции.