«Свитолина здорово играет в Париже». Соболенко — о сопернице в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась мнением о своей соперницей в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос» — украинке Элине Свитолиной, ранее выбившей из турнира россиянку Дарью Касаткину, девятую ракетку мира.
«Элина Свитолина действительно здорово играет в теннис здесь, в Париже, хорошо двигается. Как будто другой игрок собирается много бегать и отбивать много мячей, а мне просто нужно быть терпеливой и ждать, когда идеальный удар завершит дело. Не нужно торопиться. Просто нужно идти туда, сражаться и показывать свой лучший теннис», — сказала Соболенко в беседе с пресс-службой WTA.
Ранее у Соболенко и Свитолиной были две личные встречи, на счету каждой из спортсменок по одной победе в них. В 2018 году на харде в Ухане победа осталась за белоруской, а украинка побеждала в 2020 году на грунтовом турнире в Страсбурге.
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