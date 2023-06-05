Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Шмидлову

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга грунтового турнира «Большого шлема» шестая сеяная Гауфф нанесла поражение представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Гауфф ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Шмидлова выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Гауфф третий раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 2021 году Кори завершила Открытый чемпионат Франции именно на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала соревнований.

В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек и украинкой Лесей Цуренко.