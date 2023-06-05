Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Шмидлову

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга грунтового турнира «Большого шлема» шестая сеяная Гауфф нанесла поражение представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Гауфф ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Шмидлова выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Гауфф третий раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 2021 году Кори завершила Открытый чемпионат Франции именно на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала соревнований.
В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек и украинкой Лесей Цуренко.
- 5 июня 2023
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:10
-
17:37
-
17:01
-
16:36
-
16:33
-
16:22
-
15:02
-
14:42
-
14:22
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
12:52
-
12:36
-
11:26
-
11:12
-
10:48
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:00
-
08:00
-
01:56
-
01:39
-
00:48
-
00:30
-
00:24