15-летняя Корнеева: пока участвую только в юниорских ТБШ, а с 2024-го начнутся взрослые

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023, 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о своём желании улучшать игру на грунте и планах на будущее.
Напомним, в финале Мельбурна Корнеева в ожесточённой борьбе обыграла соотечественницу Мирру Андрееву, которая на текущем взрослом «Ролан Гаррос» преодолела квалификацию и два раунда в основной сетке.
«Я понимаю, что мне нужно улучшать свою игру на грунте, но для меня это сложнее, чем прогрессировать на хард-кортах. Но я становлюсь лучше на грунте после каждого матча, поэтому, надеюсь, в будущем я буду любить грунт. В детстве я всегда следила за Надалем, он мог бог! Также я смотрела на Джоковича и Серену Уильямс.
В этом году я буду играть только на юниорских турнирах «Большого шлема», а в следующем – уже начну выступать на взрослых. Я чувствую, что готова двигаться дальше», — приводит слова Корнеевой пресс-служба ITF.
- 5 июня 2023
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