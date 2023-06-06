Варвара Грачёва станет второй ракеткой Франции

41-я ракетка мира, 22-летняя уроженка Москвы Варвара Грачёва, накануне получившая французское гражданство, станет второй ракеткой Франции.
На сегодняшний день Грачёва располагается на 41-м месте в мировом теннисном рейтинге WTA, что является лучшим показателем в её карьере, и становится, таким образом, второй ракеткой Франции, занимая место между Каролин Гарсией (5-я ракетка мира) и Ализе Корне (62-я в рейтинге WTA).
Сегодня, 6 июня, агент Грачёвой подтвердил официальное получение теннисисткой французского гражданства. Ранее сообщалось, что команда Грачёвой рассчитывает на участие Варвары в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже (Франция).
Грачёва пока не выигрывала турниров на уровне WTA, однако достаточно стабильно играет на турнирах «Большого шлема». Она доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды).
На текущем розыгрыше Открытого чемпионата Франции Варвара Грачёва вылетела на стадии второго круга, уступив американке Слоан Стивенс (2:6, 1:6).
- 6 июня 2023
-
09:45
-
09:35
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:00
-
00:59
-
00:36
-
00:25
- 5 июня 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:23
-
22:43
-
22:41
-
22:33
-
22:20
-
22:05
-
21:43
-
21:30
-
21:24
-
21:10
-
20:58
-
20:37
-
20:27
-
20:23
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:10
-
17:37