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Варвара Грачёва станет второй ракеткой Франции

Варвара Грачёва станет второй ракеткой Франции
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41-я ракетка мира, 22-летняя уроженка Москвы Варвара Грачёва, накануне получившая французское гражданство, станет второй ракеткой Франции.

На сегодняшний день Грачёва располагается на 41-м месте в мировом теннисном рейтинге WTA, что является лучшим показателем в её карьере, и становится, таким образом, второй ракеткой Франции, занимая место между Каролин Гарсией (5-я ракетка мира) и Ализе Корне (62-я в рейтинге WTA).

Сегодня, 6 июня, агент Грачёвой подтвердил официальное получение теннисисткой французского гражданства. Ранее сообщалось, что команда Грачёвой рассчитывает на участие Варвары в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже (Франция).

Грачёва пока не выигрывала турниров на уровне WTA, однако достаточно стабильно играет на турнирах «Большого шлема». Она доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды).

На текущем розыгрыше Открытого чемпионата Франции Варвара Грачёва вылетела на стадии второго круга, уступив американке Слоан Стивенс (2:6, 1:6).

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