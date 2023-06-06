Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова: онлайн-трансляция четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (333-я ракетка мира) сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (43-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся чуть позже 12:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала соревнований «Большого шлема» во Франции.
По личным встречам преимущество на стороне Павлюченковой (2-1). Россиянка выигрывала на харде Кубка Кремля — 2019 и на грунте Мадрида-2021, а чешка победила на траве Уимблдона-2021.
В полуфинале победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.
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