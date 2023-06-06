Циципас: прямо сейчас победа над Алькарасом — одна из величайших задач в мире тенниса

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча против испанца Карлоса Алькараса (1) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Матч с Алькарасом? Что мне нужно будет сделать, так это играть в хороший теннис. Карлос способен поддерживать очень высокий уровень интенсивности на протяжении всей игры, он не даёт времени для отдыха. Он очень быстрый, у него много энергии, и я думаю, что вся проделанная им на корте работа помогает ему поддерживать концентрацию, а также улыбку. Прямо сейчас победа над ним — одна из величайших задач в мире тенниса. Это подталкивает всех нас к лучшему, и такое соперничество — самая сложная и ценная вещь для нашего вида спорта. Чем чаще я с ним сталкиваюсь, тем больше возможностей для победы мне приходится искать, и я ищу эти возможности», — сказал Циципас на пресс-конференции.